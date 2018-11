Croazia: in calo debito estero lordo a luglio 2018

- Alla fine di luglio 2018, il debito estero lordo della Croazia era a 39,4 miliardi di euro, in calo del 2,2 per cento (870 milioni di euro) su base annua. Lo rende noto la Camera di commercio croata (Hgk), in una relazione ripresa dall’agenzia di stampa “Hina”. Il debito estero di Zagabria continua a calare, in una dinamica che secondo le stime dell’Hgk prosegue ormai da 32 mesi consecutivi. Le stabili e favorevoli circostanze del mercato finanziario domestico, caratterizzato da alta liquidità e bassi tassi di interesse, sono le ragioni per cui tutti i settori dell’economia croata non hanno la necessità di assumere ingenti prestiti dall’estero. (Zac)