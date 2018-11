Corsico: De Corato, nella Milano dell'integrazione gli stupri e i palpeggiamenti sono sempre più frequenti

- Nella Milano città aperta ad ogni possibile integrazione gli stupri e i palpeggiamenti sono sempre più frequenti. A dichiararlo in una nota è Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, commentando la notizia dell'arresto per violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia di un peruviano poco più che ventenne. "Nel ringraziare ancora una volta i Carabinieri per il loro intervento, non possiamo che prendere atto ancora una volta che questo accade anche grazie all'accoglienza di Majorino - conclude De Corato - Il centro sinistra è sempre più sordo al problema dell'immigrazione irregolare, i dati del 2017 dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la Multietnicità e di Eupolis dicono che a Milano il numero dei clandestini è di 45.730. Ed è così che grazie al fallimentare modello di accoglienza le nostre città sono piene di clandestini, spacciatori e violentatori seriali o quasi. Un'onda che ormai fatichiamo a contenere". (com)