Cina-Pakistan: Pechino garantisce aiuto per emergenza finanziaria, ma servono ulteriori colloqui (4)

- La situazione finanziaria del Pakistan è nota nella sua gravità: le riserve di valuta estera di Islamabad sono crollate del 42 per cento dall’inizio dell’anno, e attualmente ammontano a circa 8 miliardi di dollari, sufficienti a coprire appena due mesi di importazioni. Il mese scorso il Pakistan ha ottenuto un pacchetto di soccorso da 6 miliardi di dollari dall’Arabia Saudita, ma Islamabad sarebbe comunque pronta a rivolgersi per la 14ma volta al Fondo monetario internazionale (Fmi) – i cui rappresentanti visiteranno Islamabad la prossima settimana – per scongiurare l’imminente crisi della bilancia dei pagamenti. Stando alle indiscrezioni che hanno preceduto la visita, il Pakistan intende chiedere alla Cina ulteriore sostegno finanziario per tre miliardi di dollari. Da Pechino potrebbe giungere un’offerta legata alla promozione degli scambi commerciali. (Cip)