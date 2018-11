Governo: Polverini (FI), contratto scricchiola sotto il peso di promesse irrealizzabili

- "Il famoso contratto con cui sta in piedi questo governo fatto da anime così diverse comincia a fare acqua con falle che si aprono da tutte le parti. L’ultima riguarda quella sciagurata mossa dei 5 stelle del reddito di cittadinanza. Ieri il leghista Giorgetti ha parlato di complicazioni attuative non indifferenti e lo definisce fine a sé stesso se non in grado di produrre posti di lavoro. E’ dovuto intervenire il premier Conte per calmare le acque. In effetti il reddito di cittadinanza è ancora una nebulosa. Non si sanno le modalità di attuazione e i centri per l’impiego sono tutti da fare. Ma non c’è solo questo a dividere Lega e 5 stelle. C’è anche la prescrizione da modificare secondo la leghista Tatteo ed altra spina nel fianco il finanziamento ai partiti su cui la penta stellata Anna Macina ha dichiarato 'nessun passo indietro'. Come si può ben vedere se queste sono le premesse cominci Forza Italia ad affilare le armi per riaffermare i suoi valori ed il suo programma reale e concreto e ben diverso da tutte queste novità populiste che rischiano di affondare il paese". Così in una nota l’on. Renata Polverini (Fi). (Ren)