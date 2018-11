Maltempo: Di Maio annuncia su facebook stato di emergenza per regione colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto avvenuto sulle montagne bellunesi è una vera e propria tragedia e alla popolazione di quei territori va, per il momento, tutta la mia vicinanza. Presto verrò da voi, ma prima faremo il nostro lavoro in Consiglio dei Ministri, dichiarando lo stato di emergenza per tutte le regioni colpite in questi giorni". Lo ha annunciato sul suo profilo facebook il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. (Ren)