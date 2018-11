Banche: Di Maio, giovedì incontreremo associazioni vittime decreto Salvabanche

- Con un post sul suo profilo facebook il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha risposto all'Associazione Vittime del Salvabanche che questa mattina, in una nota, aveva accusato la maggioranza di governo di tradimento. "Noi siamo sempre stati dalla vostra parte - ha scritto Di Maio - ma ora c'è chi gioca a metterci gli uni contro gli altri avvelenando i pozzi. Io non mi presto a questo giochino dei giornali". "L'associazione delle vittime del salva banche, che hanno ancora nella schiena le ferite aperte dal decreto pd, è un interlocutore di questo governo dal suo insediamento, sono saliti sul palco di Italia 5 Stelle e gli ho fatto una promessa. Di fronte a tutta questa disinformazione bisogna incontrarsi. Quindi - ha annunciato - questo giovedì ci vedremo, assieme alle altre associazioni e comitati, per raccontare per filo e per segno in che maniera potranno riavere i soldi che hanno perso per colpa del cinismo del vecchio governo". "Potranno accusarci di tutto, ma non del fatto che fuggiamo di fronte a chi chiede di parlare con noi. Le porte sono sempre aperte per tutti i cittadini, soprattutto per quello che sono stati massacrati in questi anni. Abbiamo promesso di essere al vostro fianco e lo faremo fino in fondo", ha concluso. (Ren)