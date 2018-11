Usa: governo assegna contratto per rafforzare dieci chilometri di muro al confine col Messico

- Il governo statunitense ha siglato un contratto per la messa a punto di dieci chilometri di muro in una località del Texas, alla frontiera con il Messico. I lavori per la costruzione della barriera, resi noti nei giorni in cui l'emergenza dei migranti centroamericani è di nuovo di prepotente attualità, verranno avviati a febbraio. L'appalto, dal valore di 145 milioni di euro, è stato assegnato alla texana Slsco Ltd. dalla agenzia doganale (U.S. Customs and Border Protection) con risorse prese dal bilancio del 2018, scrive il quotidiano "El Universal". I lavori, sottolinea comunque la compagnia, non porteranno alla costruzione di un nuovo muro, ma al ripristino e rafforzamento di un segmento già esistente: verrà rimossa la vegetazione, piantati dei piloni d'acciaio da 5 metri e mezzo sul perimetro superiore, consolidate le pareti con una nuova gettata di cemento e poste illuminazione, un camminamento e videocamere per la sorveglianza. (segue) (Mec)