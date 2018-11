Usa: governo assegna contratto per rafforzare dieci chilometri di muro al confine col Messico (2)

- Nella contea di Hidalgo, il posto dove sorge la struttura, secondo quanto riferiscono le autorità statunitensi nel 2017 sono stat fermati oltre 137 mila migranti senza documenti. Operazioni che hanno portato anche al sequestro di oltre 117 tonnellate di marijuana e 540 chili di cocaina. Nel frattempo, i media regionali segnalano che oltre settemila effettivi statunitensi si stanno in queste ore dislocando lungo tre stati alla frontiera sud del paese, i 5.239 soldati annunciati da ultimo dal presidente Donald Trump e i 2.100 componenti della Guardia nazionale giunti sul posto da mesi. La Casa Bianca ha più volte definito il flusso di migranti come una "emergenza nazionale". Joel Millman, un portavoce dell'agenzia onusiana International organization for migration (Iom), ha detto che la carovana "è un evento di tipo normale" e che "parole come 'invasione', suggeriscono la presenza di un fenomeno nuovo, o di una emergenza drammatica e non credo che nessuno nell'Iom condivida questa opinione". (segue) (Mec)