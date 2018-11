Usa: governo assegna contratto per rafforzare dieci chilometri di muro al confine col Messico (3)

- La prima carovana è partita sabato 13 ottobre dalla città onduregna di San Pedro Sula, con circa 1.300 persone. Una settimana dopo, al confine tra il Guatemala e il Messico, le fila si sono ingrossate fino a ospitare circa 7.500 persone, molte delle quali hanno però nel tragitto accettato la possibilità di chiedere asilo in Messico o di rientrare nelle rispettive nazioni di provenienza seguendo piani predisposti dai vari governi. Da allora sono partite altre quattro carovane dai paesi del cosiddetto "triangolo nord" - Honduras, Guatemala ed El Salvador -, e anche dal Messico. Le nuove comitive sono state protagoniste di alcuni momenti di tensione con le autorità dei diversi paesi di transito. Domenica 28, alcuni migranti hanno forzato le barriere nella città guatemalteca di Tecun Uman spranghe e bastoni e rispondendo con lanci di bottiglie e pietre all'arrivo delle forze di sicurezza. Scontri che sono costati la vita a un onduregno, raggiunto da un proiettile di gomma alla testa. Il cittadino onduregno, di 26 anni è il terzo ad aver perso la vita nel corso del mese. Il primo, di 23 anni, era stato investito da un camion mentre si trovava in Guatemala. Il secondo, si 25 anni, era deceduto in Messico dopo essere caduto da uno dei mezzi di fortuna su cui si stava trasferendo. (segue) (Mec)