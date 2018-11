Usa: governo assegna contratto per rafforzare dieci chilometri di muro al confine col Messico (4)

- Gran parte della carovana è costituita da cittadini di nazionalità onduregna. Il paese, che assieme ad El Salvador condivide la frontiera settentrionale con il Guatemala, registra alti tassi di povertà e violenza. Secondo le statistiche più aggiornate, l'Honduras ha un indice di omicidi pari a 43 ogni centomila abitanti, mentre il 68 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà. Il paese vive inoltre da tempo in una situazione delicata anche dal punto di vista sociale e politico. Una serie di scandali nel sistema previdenziale pubblico portò nel 2017 all'arresto di decine di funzionari governativi, con le conseguenti numerose proteste della cittadinanza. Nonostante le proteste, il presidente Juan Orlando Hernandez ha rivinto le elezioni della scorsa estate. Un voto però fortemente criticato dalle opposizioni che denunciano frodi alle urne. (Mec)