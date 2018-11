Torino: M5S, lettera minacce ad Appendino fatto grave. Massima solidarietà

- "Solidarietà a Chiara Appendino, la vergognosa lettera contenente minacce, indirizzate a lei e alla sua famiglia, è un gesto gravissimo che va perseguito per vie legali senza alcun tentennamento. Chiara sta svolgendo con grande determinazione il suo lavoro, per il bene di Torino e di tutti i torinesi. Tutto il MoVimento è con lei!", così in una nota Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S alla Camera e al Senato. (Ren)