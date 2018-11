Slovenia: rapporto think tank Ecfr, Lubiana ultima in Ue per influenza su politiche Bruxelles

Lubiana, 03 nov 15:19 - (Agenzia Nova) - La Slovenia è all'ultimo posto in una classifica relativa all'influenza dei paesi membri Ue rispetto alle decisioni politiche prese a Bruxelles. Lo rende noto l'agenzia d stampa slovena "Sta", riprendendo un rapporto del think tank European Council on Foreign Relations (Ecfr). Nella classifica stilata da Ecfr, la Slovenia occupa l'ultima posizione, la 25ma, insieme a Lettonia, Malta e Croazia. (Lus)