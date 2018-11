Tiburtina: cade dal 7° piano dell'Ex Penicillina e finisce in codice rosso, forse spinto dopo lite

- E' precipitato dal 7° piano dopo essere stato spinto, e ora si trova all'ospedale in codice rosso. E' la vicenda che ha coinvolto due extracomunitari dell'Ex Penicillina, lo stabile occupato su via Tiburtina. L'incidente, provocato probabilmente da una lite fra i due, è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8. Sul posto la Polizia per gli accertamenti, e il 118 che ha trasportato l'individuo caduto dall'edificio al policlinico Umberto I. A quanto si apprende, l'uomo (di 25 anni) non è al momento in pericolo di vita. (Rer)