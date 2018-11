Governo: Papatheu (FI), basta propaganda. Salvini torni nel centrodestra

- "Chi insiste nel fare propaganda elettorale, come il nostro alleato Matteo Salvini che si vanta come il governo gialloverde in 5 mesi abbia fatto più di chiunque altro, dovrebbe ripassare la storia perché l'ultimo governo Berlusconi nei soli primi 13 giorni abolì l'Ici, risolse il problema dei rifiuti a Napoli, varò il decreto sicurezza che, oltre a dispiegare i militari nelle città, introdusse l'aggravante di immigrazione clandestina. Basterebbe andare un po' in giro e chiedere agli italiani. Sono certa che nove su dieci non sapranno indicare una misura concreta, veramente efficace, varata da questo governo. Basta chiacchiere, passino ai fatti e soprattutto invito Matteo Salvini a tornare sui suoi passi e ripercorrere la strada del centrodestra". Lo ha affermato, in una nota, Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia.(Ren)