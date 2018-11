Municipio I: Talamanca, regolarmente aperto nido via Genovesi

- "Il nido 'Brontolo' di via A. Genovesi, dopo le notizie di chiusura per inagibilità circolate ieri, funziona regolarmente. Nella notte di giovedì 1 novembre, a seguito delle eccezionali precipitazioni, si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua nella copertura dell'edificio. Alcuni pannelli del controsoffitto presente nelle aule, in materiale alleggerito e friabile, si sono sbriciolati. Venerdì mattina il personale del nido ha provveduto ad asciugare e circoscrivere la zona informando prontamente la direzione tecnica del municipio, che è intervenuta sul posto il giorno stesso con l'impresa di manutenzione. I genitori hanno anche avvisato i vigili del fuoco che hanno preso atto della situazione. Trattandosi di un problema circoscritto e verificato che non sussistono pericoli, l'asilo ha regolarmente proseguito la didattica nella giornata di ieri. Gli opportuni interventi manutentivi sono in corso e l'asilo continuerà a funzionare regolarmente anche la prossima a settimana". Lo dichiara, in una nota stampa, l'assessore alle Politiche della Scuola del Municipio I, Giovanni Figà Talamanca. (Com)