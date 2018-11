Grecia-Fyrom: presidente ellenico Pavlopoulos esprime riserve su emendamenti costituzione Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente greco Prokopis Pavlopoulos ha espresso riserve in merito alle modifiche costituzionali approvate ieri dal parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). Come riferisce il sito del quotidiano ellenico "Kathimerini", il capo dello Stato ha osservato come nell’articolo 36 vi sia un riferimento al “popolo e all’identità macedone”, e alla necessità di proteggere “il popolo macedone” residente all’estero. Secondo Pavlopoulos, le autorità della Fyrom dovrebbero garantire per iscritto che l’accordo sul nome siglato nel giugno scorso non va a riconoscere “una nazione macedone” ma una cittadinanza. (segue) (Gra)