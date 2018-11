Grecia-Fyrom: presidente ellenico Pavlopoulos esprime riserve su emendamenti costituzione Skopje (4)

- Critico sul via libera da parte del parlamento al processo per votare gli emendamenti, avvenuto con la maggioranza dei due terzi dei deputati, è il presidente dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Gjorge Ivanov, che ha sottolineato come l'obiettivo principale di ogni nazione è quello di creare il proprio stato libero e indipendente. Ivanov si è espresso nei giorni scorsi durante un discorso pronunciato in occasione dell'anniversario della lotta rivoluzionaria macedone. Per il presidente Ivanov, la libertà non è una conquista acquisita bensì da difendere ogni giorno e "per questo la nostra generazione è obbligata ad impedire che la Macedonia venga sconfitta". Secondo Ivanov, lo scorso 30 settembre nel referendum sul nuovo nome del paese "il popolo macedone ha espresso la sua volontà respingendo inequivocabilmente l'accordo di Prespa": il parlamento - ha detto - avrebbe dovuto tenere conto di ciò, mentre "la maggioranza dei deputati ha agito contro la volontà del popolo". (segue) (Gra)