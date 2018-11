Argentina: delegazione Fmi in visita l'8 novembre per revisione impegni economici del governo

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) si recherà in Argentina il prossimo 8 novembre, una settimana dopo il via libera al rafforzamento del programma di aiuti. "Un team del Fmi capeggiata da Roberto Cardarelli arriverà a Buenos Aires l'8 novembre nel contesto della seconda revisione del piano economico argentino con cui si sostiene l'accordo stand-by da 36 mesi", segnala l'organismo in un comunicato. La settimana scorsa il direttorio del fondo ha approvato il rafforzamento del programma di aiuti per l'Argentina, trovato a giugno, garantendo l'arrivo di un totale di circa 56 miliardi di dollari per stabilizzare l'economia e la moneta locali. Nel corso della missione, segnala l'Fmi, la delegazione incontrerà funzionari del governo, della Banca centrale, rappresentanti del settore privato, dell'istruzione e della società civile. (segue) (Abu)