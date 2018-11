Torino: Raggi ad Appendino, ti siamo vicini, non riusciranno a liberarsi di noi

- "Cara @c_appendino, Gianroberto Casaleggio diceva 'non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai'. Non hanno ancora capito che non molleremo. #iostoconchiara Ti siamo vicini". Lo ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, esprimendo solidarietà alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la lettera di minacce ricevuta da quest'ultima. (Rer)