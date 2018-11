Ama: l'azienda, su bilancio al lavoro per soluzione condivisa con Campidoglio, obiettivo preservare dimensione pubblica

- "Si sta lavorando alacremente per l'approvazione del bilancio di Ama. L'azionista ha comunicato che è intenzionato ad approvare il bilancio in tempi strettissimi e l'azienda ha dato tutta la sua disponibilità per arrivare all'obiettivo nell'interesse della città e dei cittadini". Così in una nota dell'Ama."Per questo - prosegue la nota - è stato intrapreso un percorso che porti ad una soluzione condivisa che il socio Roma Capitale ha indicato in tempi brevissimi. L'obiettivo condiviso è quello di preservare la dimensione pubblica di Ama come scelta strategica per consentire l'attuazione della pianificazione in essere volta a riorganizzare la gestione dei materiali post consumo nella Capitale". (Com)