Giustizia: Ruggieri (FI), sospensione prescrizione è a favore dei colpevoli e contro innocenti

- "Colpevoli che non andranno mai in carcere, innocenti ingiustamente processati sotto scacco per decenni anziché prosciolti con tante scuse, e vittime in attesa di giusto risarcimento lasciate a secco per anni; processi eterni anziché veloci, investimenti esteri in fuga e con essi i relativi posti di lavoro. Ecco cosa significherebbe lo stop alla prescrizione che propongono i grillini. Una misura stupida, sovietica e contro gli italiani". A dirlo, Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota.(Ren)