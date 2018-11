4 Novembre: Monti (Lega), niente parate, chiedere scusa, e Sala cancelli Piazzale Cadorna

- Un appello a non celebrare parate o discorsi retorici domani nelle piazze ma limitarsi a chiedere perdono per le tante giovani vittime del conflitto. Questo il pensiero, diffuso in una nota, dal consigliere Regionale, vice Capogruppo Lega al Pirellone, Andrea Monti in merito alle celebrazioni previste per il 4 novembre, centenario della fine della Grande Guerra. "Guerra osannata da qualche intellettuale invasato, da politici corrotti, quando andava bene - prosegue Monti - Oppure interessati a raccoglierne un vantaggio personale, o entrambe le cose. Una guerra che si prefiggeva di andare a riconquistare le terre irredente, ovvero italiani in terra straniera che sognavano di tornare alla madre patria. Una bugia. Nelle terre irredente trentine e friulane, per esempio, si viveva meglio che in Italia e il 90% dei ragazzi sceglievano di prestare servizio di leva sotto l’Impero. Nessuno sognava davvero l’italia." Monti ha puntato il dito anche contro la figura di Luigi Cadorna: "Furono guidati da un generale inetto, disumano, incapace e sanguinario: Luigi Cadorna. Lui amava teorizzare lo scontro frontale - continua Monti - Mandava giovani ragazzi contro le mitraglie nemiche in attacchi insulsi. La convinzione: gli austriaci finiranno le munizioni prima che noi finiremo i soldati da mandare a morire. E per chi, volendosi sottrarre alla carneficina, si rifiutava di correre verso la mitraglia austriaca, erano pronti i carabinieri a fare fuoco dalla parte opposta. Cadorna considerava i soldati italiani dei codardi. Per questi una pallottola valeva più di un contadino, di un montanaro. Perché non mandavano i loro figli a morire. Quelli stavano imboscati." Il Consigliere Monti lancia una provocazione a tutti i sindaci, a partire da quello di Milano Giuseppe Sala: "credo che per compiere un gesto riparatore, a distanza di un secolo, nei confronti della memoria di quei ragazzi mandati a morire per capriccio - conclude Monti - tutti i sindaci dovrebbero prendere in seria considerazione l'idea di cancellare ogni intitolazione a Luigi Cadorna. Con i canoni moderni sarebbe considerato un criminale di guerra e a un criminale di guerra non si possono intitolare vie, piazze o scuole. Penso che Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, potrebbe essere il primo a dare il buon esempio."(com)