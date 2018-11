Villa San Pietro: Chierchia (Cisl Fp), solidarietà a pazienti e operatori, personale straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la solidarietà e il supporto della Cisl Fp ai pazienti e ai lavoratori di Villa San Pietro", Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Fp Lazio, in un post su Facebook esprime vicinanza alle persone coinvolte nel pericoloso incendio che ha colpito la struttura sanitaria di Villa San Pietro a Roma."Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta la Federazione, gli operatori sanitari, di assistenza, tecnici e amministrativi della casa di cura - prosegue Chierchia - anche di fronte ad un evento drammatico come lo spaventoso rogo di questa notte, i lavoratori hanno dimostrato una professionalità, una prontezza e una dedizione davvero straordinarie. A loro va il nostro più grande grazie per aver contribuito ad evitare che la situazione precipitasse in tragedia e per essersi adoperati in modo formidabile nei confronti di tutti i pazienti. Sulla sicurezza bisogna fare di più - aggiunge Chierchia - servono più investimenti e più prevenzione. E poi dobbiamo ricordare che questi lavoratori, come tutti quelli della sanità privata, aspettano un nuovo contratto nazionale da oltre 10 anni: è ora che il loro lavoro e il loro impegno quotidiano siano riconosciuti e valorizzati con un sacrosanto rinnovo". (Com)