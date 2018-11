Frosinone: Ciacciarelli (Fi), carenza personale medico in reparto radiologia ospedale Spaziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che lo stesso personale medico del reparto di Radiologia dell’Ospedale Spaziani di Frosinone lamenti la carenza di organico, essendo il personale ridotto a soli 7 dirigenti, e che lamenti anche la distribuzione dei turni, tanto da temere disservizi sia per le attività ordinarie, sia straordinarie, è una testimonianza tangibile, proveniente da chi è esposto in prima fila, circa le difficoltà quotidiane nell’assicurare un servizio di qualità al paziente". Così in una nota il consigliere regionale Fi, Pasquale Ciacciarelli."I dati circa la carenza di personale sanitario sono eloquenti - afferma Ciacciarelli - nel Servizio Sanitario Nazionale sono state perse, secondo il dossier della Fp Cgil Roma e Lazio, 39.715 unità di personale in quindici anni, dal 2001 al 2016, un taglio del 5,8%. Nel Lazio si registra un calo ancora più forte, -10,2% a fronte del -5,8% generale. A destare l’allarme sono anche i dati relativi al rischio pensionamento: nel Sistema Sanitario Nazionale si stima, infatti, un - 34,1% in Italia, di cui -37,4% nel Lazio. La carenza di organico è un problema cronico che investe la sanità laziale e che non lascia affatto indenne la provincia di Frosinone. Incrementare l’organico medico e paramedico è indispensabile al fine di assicurare un servizio di assistenza puntualmente rispondente alle esigenze dell’utenza". (Com)