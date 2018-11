Maltempo: lunedì Zingaretti in provincia di Latina, chiediamo a governo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lunedì mattina sarò nei comuni della provincia di Latina colpiti dall’evento atmosferico dei giorni scorsi. Mercoledì la Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità naturale. In queste ore stiamo completando la conta dei danni che invieremo, appena completata, al Governo per chiedere lo Stato di emergenza per i territori devastati dalla pioggia e dal maltempo”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Ren)