Pd: F. Boccia ai mercati di Firenze, partito alla riscossa su lavoro scuola e ambiente

- "Scusate per gli errori, ne abbiamo commessi tanti in questi anni perché non abbiamo più saputo ascoltare il grido di aiuto che arrivava da chi era rimasto indietro e che, per colpa nostra, è stato costretto a rivolgersi altrove. Ma quell'indirizzo era sbagliato perché oggi a rischio e il Paese tutto oltre alla sinistra. Dobbiamo ricominciare proprio da dove voi elettori ci imputate gi errori maggiori: scuola, lavoro, ambiente. Sono le priorità per la riscossa del mio PD". Così Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in un video pubblicato sui social girato al mercato dell'Isolotto di Firenze. (Ren)