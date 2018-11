4 novembre: iniziative di Fratelli d'Italia in tutto il paese per celebrare la vittoria della Grande Guerra

- In occasione del 4 novembre, anniversario della vittoria della Grande Guerra, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parteciperà all'iniziativa "Non passa lo straniero" organizzata da FdI. Da nord a sud: iniziative tematiche sono previste in tutta Italia e si svolgeranno per tutta la giornata. La leader di FdI prenderà parte alla mobilitazione di Roma che tratterrà il tema delle "autostrade e infrastrutture sovrane".(Ren)