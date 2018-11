Legge di Bilncio: Giacomoni (FI), Lega ha capito che governo fa danni al paese

- "Difronte alle proteste dei ceti produttivi la Lega ha finalmente capito che deve staccare subito la spina a un governo che sta facendo seri danni al nostro Paese. Lo stesso Giorgetti ieri ha riconosciuto che il reddito di cittadinanza è complicato e non creerà posti di lavoro". Lo ha affermato Sestino Giacomoni, membro del comitato di Presidenza di Forza Italia e coordinatore dei coordinatori regionali, in una dichiarazione ai Tg. "Forza Italia – ha aggiunto Giacomoni - è pronta sin da domani in Parlamento a riscrivere insieme alla Lega e a tutto il centro destra una manovra seria per lo sviluppo e per il lavoro, partendo dalla flat tax, un'aliquota unica, uguale per tutti, famiglie ed imprese". (Ren)