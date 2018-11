Egitto: aumentate dell’11 per cento le esportazioni nei primi nove mesi del 2018

- Le esportazioni egiziane sono aumentate dell’11 per cento nei primi nove mesi del 2018. Lo ha annunciato oggi il ministero dell’Industrie e del Commercio egiziano in un comunicato stampa. Nel periodo di riferimento, il valore delle esportazioni si è attestato intorno ai 18,514 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 16, 605 miliardi dello stesso periodo del 2017. La somma tra esportazioni e importazioni nello stesso periodo di riferimento ha raggiunto i 67,630 miliardi di dollari in crescita del 13 per cento rispetto ai 58,8 miliardi registrati nei primi nove mesi dello scorso anno. In crescita anche le importazioni, aumentate del 14 per cento nei primi nove mesi del 2018, passando dai 43, 217 miliardi dello scorso a 49, 16 miliardi. Per quanto riguarda i principali clienti dell’Egitto, l’Italia si è attesta al quarto posto con 1,71 miliardi di prodotti importati, dopo Emirati Arabi Uniti, Turchia e Stati Uniti.(Cae)