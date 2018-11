Rogoredo: Sardone (Misto),Situazione allucinante, ora soluzioni drastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- nonostante l'impegno delle forze dell'ordine la situazione del "boschetto della droga" di Rogoredo è sempre allucinante. Lo afferma Silvia Sardone consigliera regionale e comunale del gruppo misto, dopo un nuovo sopralluogo nell'area. "Purtroppo - commenta Silvia Sardone - i drogati e gli sbandati che ogni giorno vengono qui al boschetto da Via Sant'Arialdo o sotto i piloni della tangenziale in Via Orwell sono decine e decine. Di tutte le età, di tutte le nazionalità. Dentro al boschetto le tende dove spacciatori e drogati si nascondono sono numerose, in mezzo a un tappeto di siringhe". "Per quanto riguarda la tangenziale il muro non ha risolto la situazione - prosegue Sardone - perché i cancelli vengono spesso divelti e moltissimi camminano a fianco delle rotaie per andare a cercare gli spacciatori nella grande area sotto i piloni. Abbiamo visto anche ragazze molto giovani vagare alla ricerca di una dose". È evidente che qualche blitz ogni tanto non è risolutivo. Il Comune in questi anni non ha fatto nulla, non attuando un serio piano di telecamere né portando più pattuglie della polizia locale. "Di fronte a questo 'inferno' servono soluzioni drastiche: il disboscamento - conclude Sardone - presidi fissi delle forze dell'ordine, operazioni continuative contro gli spacciatori ogni giorno e contro le vedette che si appostano sul ponte. Non è più accettabile vedere questo spettacolo che esaspera un quartiere intero, tra degrado e criminalità. Il Sindaco si attivi in maniera seria, senza parole vuote a cui non seguono mai i fatti". (Rem)