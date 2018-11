Ucraina: gruppo esperti Fmi a Kiev dal 4 a 9 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi) si recherà in visita in Ucraina dal 4 al 9 novembre. Lo ha affermato il rappresentante permanente dell’organizzazione in Ucraina, Goesta Ljungman, ripresa dall’agenzia “Ukrinform”. “Su richiesta delle autorità ucraine, un gruppo di esperti dell’Fmi giungerà a Kiev il 4 novembre, per tenere incontri in merito alla revisione del bilancio del 2019 e dell’accordo raggiunto di recente dalla missione del Fondo monetario in Ucraina”, ha spiegato Ljungman. (segue) (Res)