Ucraina: gruppo esperti Fmi a Kiev dal 4 a 9 novembre (2)

- Nelle scorse settimane, i Fondo monetario internazionale e le autorità ucraine hanno raggiunto un accordo provvisorio di 14 mesi che sostituirà l'accordo nell'ambito dell’Extended Fund Facility (Eff), approvato nel marzo 2015 e in scadenza nel marzo 2020. Il nuovo accordo, si legge in una nota dell’Fmi, costituirà un'ancora per le politiche economiche delle autorità di Kiev durante il 2019. L’accordo prevede lo stanziamento di 3,9 miliardi di dollari. Le autorità ucraine hanno deciso di alzare al contempo il prezzo del gas naturale per il consumo privato del 23,5 per cento a partire dal primo novembre. (Res)