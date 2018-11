Cultura: Campidoglio, a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi eventi, mostre e incontri

- Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 5 all’11 novembre nelle Biblioteche e nei Municipi. Al Municipio I, 5 novembre 2018 alle 18, alla Biblioteca Giordano Bruno, in via Giordano Bruno, 47, presentazione libro White & Colored di Giusi Bruno. Il 9 novembre alle 15.30, alla Biblioteca Enzo Tortora, in via Nicola Zabaglia 27/B, presentazione del libro di Maria Fabbricatore Giotto e il segreto di Monte Testaccio e incontro con l’autrice con letture a cura dell’attore Paolo Orlandelli. Partecipano Claudia Santoloce Presidente Commissione Politiche Sociali - Municipio Roma I Centro e Alessia Contino Archeologa – Soprintendenza Speciale Belle Arti e Paesaggio di Roma. Sabato 10 novembre, alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, alle 11.00, Può rialzare la testa? dibattito ispirato dal volume di Vittorio Emiliani Roma capitale malamata (Il Mulino). Intervengono con l’autore Lucio Barbera, Fabio Martini, Walter Tocci. Al Municipio II, il 5 novembre alle ore 17.30 nella sala conferenze dell’Istituzione Biblioteche di Roma in via Ulisse Aldrovandi 16 A, incontro per la sezione narrativa del Premio Biblioteche di Roma Come voci in balia del vento. Un viaggio nel tempo tra storia personale e storie collettive con Gisella Modica e Tiziana Bartolini. (segue) (Com)