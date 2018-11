Cultura: Campidoglio, a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi eventi, mostre e incontri (2)

- Nella stessa sede, il6 novembre alle 17.30 presentazione del libro Sicilian comedi (SEM 2017) e incontro con Ottavio Cappellani e Maria Francesca Gagliardi. Alla Biblioteca Europea, in via Savoia 13/15, fino al 21 dicembre 2018 è in corso la mostra bibliografica Jella Lepman. Un ponte di libri, dedicata ai grandi classici della letteratura per ragazzi e che costituirono il nucleo della prima Mostra Internazionale del libro per ragazzi nel 1946 a Monaco di Baviera. L'esposizione è promossa per il secondo anno consecutivo da Ibby Italia. Sempre alla Biblioteca Europea,l’8 novembre alle 17.30 incontro/dibattito a partire dalla presentazione del libro Libera scelta sul fine vita. Il testamento biologico che costituisce un commento alla legge n. 219 conCesare Triberti e Maddalena Castellani. Partecipano Caterina Botti, professoressa associata in Filosofia Morale presso la Sapienza- Università di Roma, Maurizio Calipari, docente di Bioetica Generale presso l’Università Europea di Roma, Giuseppe Gristina, Gruppo di Studio per la Bioetica, Società Italiana di Anestesia e Rianimazione. Al Municipio IV, il 6 novembre 2018 alle 15, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna, 37,presentazione del libro di Maria Pia Rosati "Prima di dimenticare" (L'Erudita ed., 2018). Il 9 novembre alle 20.30,workshop musicale The Sound Pills, realizzato dalla IUC in collaborazione con il Sistema Biblioteche del Comune di Roma, condotto dagli specializzandi di Musicologia della Sapienza di Roma e dagli studenti del Conservatorio Santa Cecilia. Presso la Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, fino al 10 novembre è visitabile la mostra Arcimboldo e Vivaldi, Sedici artisti per quattro stagioni - Quattro stagioni per sedici artisti, a cura degli artisti C. Vigevani, U. Bongarzoni, A. Piccinini e M. Visvi. Al Municipio V il 7 novembre alle 18 presso la Biblioteca Penazzato, via Dino Penazzato 112, incontro di lettura dell’ Antigone nella versione di Jean Anouilh. L’8 novembre alle 17 presso la Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237°, proiezione del film La Bella e la Bestia in una nuova rivisitazione live-action dell'indimenticabile classico d'animazione Disney del 1991. Al Municipio VI il 5 novembre alle 16, alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, incontro Verso il luogo delle origini – un percorso di ricerca del sé femminile – 1982-2014 . Il 10 novembre alle 10.30 alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, presentazione del libro Autoconsolazione da scrittura di Vanessa Costa. (segue) (Com)