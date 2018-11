Cultura: Campidoglio, a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi eventi, mostre e incontri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio VII sabato 10 novembre 2018, ad un anno esatto dalla firma del Protocollo d’intesa fra il Municipio VII, l’Istituto Luce-Cinecittà e Fondazione CSC apre la “Fabbrica dei Sogni” un luogo- simbolo, patrimonio dell’immaginario collettivo e cifra identitaria del territorio: alle 11.00 ed alle 15.00 sono in programma visite guidate gratuite dedicate ai primi cento cittadini che si prenoteranno tramite il modulo dal sito. La visita, della durata di circa 90 minuti, condurrà i visitatori sui set permanenti di Cinecittà svelando la storia dei luoghi e gli aneddoti che hanno reso famosi in tutto il mondo i teatri di posa di Via Tuscolana. Sarà possibile visitare in autonomia le mostre permanenti di Cinecittà si Mostrawww.cinecittasimostra.it Si può prenotare fino alle 12.00 di venerdì 9 novembre. Ingresso da via Tuscolana 1055. Il 10 novembre dalle 10 alle 13 alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, letture, laboratori, esibizioni per il ciclo Il Giro del mondo in 80 giorni, 2° Edizione, percorso interculturale che ha lo scopo di creare contatto e scambio tra linguaggi e culture diverse in cui le differenze non separano, ma uniscono. L’8 novembre alle 18, presso la Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21, inaugurazione della mostra pittorica dell'artista senegalese Mokodu Fall in occasione dei 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela. Al Municipio IX il 7 novembre alle 17 alla Biblioteca Laurentina - Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, incontro di pratica filosofica per il ciclo Caffè filosofici: appuntamenti per pensare insieme in un dialogo a più voci. Il 9 novembre alle 17.30 sempre alla Biblioteca Laurentina, incontro con Yari Selvetella La scoperta della luna; a seguire, dalle 19 alle 21, proiezione film Uomini sulla Luna / Destination Moon di Irving Pichel, a cura di Casa del Cinema. Sabato 10 dalle 10 alle 12 Quattro passi sulla luna: con i piedi sulla luna e gli occhi sul mondo (laboratorio per bambini e famiglie) a cura di Rosi Robertazzi. Alle 12 incontro con Marco Rinaldi e presentazione del libro Il grande Grabski (Fazi Editore, 2018). Al Municipio X, il 5 novembre alle 17 alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, lettura animata e presentazione dell’audiolibro Chissàchilosà e il mago Rubafiabe. Il 9 novembre alle 17.30 alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza, incontro con l'autore Giancarlo Torricelli Quando c'erano le lucciole. Al Municipio XI il 9 novembre alle 17.30 allaBiblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano 135,Book blogger: scrivere di libri in rete: come, dove, perché (Franco Cesati 2018) incontro del Premio Biblioteche di Roma, sezione Saggistica, con Giulia Ciarapica e Nadia Terranova. (segue) (Com)