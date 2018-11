Cultura: Campidoglio, a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi eventi, mostre e incontri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio XII il 6 novembre alle 10.30 alla Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj, largo 3 Giugno 1849,Nursery rhymes, laboratorio gratuito di canzoncine in inglese a cura della dr.ssa Elisa Antonielli: per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da almeno un adulto. Nella stessa biblioteca è in corso fino all’11 novembre la mostra Le Costituenti nella memoria. Storie, luoghi, politiche. Al XIII Municipio lunedì 5 novembre alle ore 10.00 presso l’Aula magna ‘Anna Frank’ dell’IC “Via Cornelia 73” in via Cornelia 1 è in programma la manifestazione ‘Roma, 16 ottobre 1943’. L’evento, organizzato nell’ambito dell’iniziativa la ‘Memoria Genera Futuro’, voluta dalla Commissione Scuola e dall'Assessorato Scuola del Municipio XIII, nella convinzione che nel momento in cui la generazione dei sopravvissuti e dei testimoni sta scomparendo, la memoria non può essere un esercizio passivo ma un dovere morale. All’incontro parteciperanno Ugo Fanti Presidente della sezione ANPI “Aurelio- Cavalleggeri” e Lorella Ascoli, Collaboratrice del Museo Ebraico di Roma. Al Municipio XIV il 5 novembre 2018 alla Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67, conversazioni di inglese Come let's have a conversation together! (Com)