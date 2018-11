Maltempo: Borrelli (Protezione civile), situazione apocalittica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si deve agire subito, la sofferenza è in tutta Italia, ma nel Bellunese è molto più pesante". Lo ha affermato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento di Protezione civile, che stamattina si è recato in Veneto per un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo. "E' una situazione pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli", ha spiegato, parlando di una devastazione simile a quella avvenuta in Liguria. (Ren)