Vigevano-Malpensa: Sindaci, opera strategica per la ripresa

- L’Iter istituzionale per la realizzazione della Vigevano-Malpensa, un’opera fondamentale per il territorio, si è ormai concluso positivamente la scorsa estate. Lo affermano in una nota congiunta i Sindaci di Vigevano Andrea Sala, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, quello di Magenta Chiara Calati, quello di Robecco sul Naviglio Fortunata Barni e il primo cittadino di Ozzero Guglielmo Villani, riuniti questa mattina a Robecco sul Naviglio. "Ci auguriamo dunque - spiega la nota - che la tempistica per l’avvio delle procedure operative sia breve e che il percorso di cantierizzazione proceda spedito”. “Questa infrastruttura è particolarmente attesa dalla maggior parte dei cittadini che noi siamo chiamati a rappresentare - sottolineano i Sindaci - dalle imprese e dalle realtà produttive di quest’area: una dotazione infrastrutturale moderna e sicura, che favorisca gli spostamenti e la mobilità, rappresenta un chiaro ed evidente sostegno per tutti. I nostri centri abitati, i cittadini, le famiglie, gli studenti del territorio godranno di un ambiente certamente più sicuro e vivibile”. “La strada Vigevano Malpensa è un’opera strategica - concludono i primi cittadini - che il territorio chiede a gran voce da tempo perché favorisce in modo decisivo la ripresa economica e occupazionale”. (Com)