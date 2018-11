Energia: Libia, amministratore delegato Eni incontra premier Sarraj e presidente Noc Sanalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza del Governo libico di accordo nazionale, Fayez al Sarraj, ha incontrato oggi a Tripoli l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. Descalzi aveva incontrato in precedenza il presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanalla. Durante i colloqui le parti hanno discusso della situazione generale del paese, affrontando in particolare il tema della sicurezza. Claudio Descalzi ha confermato il forte impegno di Eni nel portare avanti regolarmente le attività nel paese. Fayez al Sarraj e Mustafa Sanalla hanno entrambi ringraziato Eni per il supporto e la vicinanza al popolo libico e a Noc. L'Ad di Eni ha illustrato le iniziative intraprese nel settore della generazione di energia elettrica, in particolare soffermandosi sulle attività di assistenza tecnica per la manutenzione di alcune centrali nell'area di Tripoli. Questo impegno di Eni è l'ulteriore prova del supporto fornito dalla società al paese: Eni è il principale fornitore di gas al mercato locale, interamente destinato ad alimentare le centrali elettriche del paese per una capacità di generazione elettrica di oltre 3 Gigawatt. (segue) (Com)