Energia: Libia, amministratore delegato Eni incontra premier Sarraj e presidente Noc Sanalla (2)

- Nell'incontro con il presidente Sanalla si è fatto il punto della situazione sullo stato dei progetti in corso di Eni in Libia. Per quanto riguarda Bahr Essalam Fase 2, avviato a luglio, continuano le attività di collegamento dei rimanenti sette pozzi che saranno concluse entro la fine del 2018. Per quanto riguarda il progetto di aumento della capacità di compressione dell'impianto di Wafa il first gas è previsto nei prossimi giorni. La realizzazione di tale progetto rappresenta una chiara indicazione che importanti attività di sviluppo possono essere implementate con successo anche nelle aree remote del territorio libico. Mustafa Sanalla e Claudio Descalzi hanno fatto inoltre il punto sull'andamento del negoziato dell'Exploration and Production Sharing Agreement (Epsa), a seguito della lettera d'intenti (Loi) firmata a ottobre tra Eni, Noc e Bp, per l'assegnazione a Eni di una quota del 42,5 per cento e dell'Operatorship nell'Epsa, con l'obiettivo di ricominciare le attività nel primo semestre del 2019. (segue) (Com)