Energia: Libia, amministratore delegato Eni incontra premier Sarraj e presidente Noc Sanalla (3)

- Il presidente di Noc e l'Ad di Eni hanno infine colto l'opportunità per discutere anche di importanti progetti futuri, in particolare lo sviluppo delle strutture offshore A & E di cui è previsto a breve il lancio della gara per lo studio di ingegneria. L'implementazione di tale progetto consentirà di estendere il plateau di produzione di gas dall'offshore libico, con un notevole risparmio per il paese relativamente all'importazione di combustibili liquidi. In ultimo, parallelamente al rilancio degli investimenti nel paese e nell'ambito dei progetti correnti e futuri, è stata discussa l'opportunità e l'esigenza di formare un considerevole numero di giovani libici con l'obiettivo principale di migliorarne le capacità e le competenze professionali nel settore industriale e petrolifero in particolare. Eni è principale produttore internazionale di idrocarburi in Libia, dove attualmente produce 280 mila barili di petrolio equivalente al giorno equity. (Com)