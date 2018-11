Egitto: governo egiziano dispone risarcimento di 5.584 dollari per famiglie sette copti uccisi in attacco Minya

- Il governo egiziano ha disposto un risarcimento di 5.584 per ognuna delle famiglie delle sette persone rimaste uccise ieri nell’attacco contro un gruppo di pellegrini cristiani copti ortodossi, nel governatorato di Minya, a circa 250 chilometri a sud del Cairo (nell’Alto Egitto) rivendicato dallo Stato islamico. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Solidarietà sociale egiziano. Secondo la nota, ai feriti più gravi (con trattamenti superiori alle 72 ore) verrà erogato un risarcimento di 2.792 dollari. In base alle informazioni diffuse dai media egiziani e dalla Chiesa copta ortodossa, il gruppo armato ha bloccato i tre veicoli. In particolare il gruppo armato ha attaccato prima un bus con a bordo i membri di una stessa famiglia copta che si stava dirigendo dal villaggio di Kawamel a Sohag, città situata a circa 390 chilometri a sud del Cairo, dopo aver fatto visita al monastero di San Samuele il confessore, uccidendo sette persone, di cui sei della stessa famiglia. In seguito il gruppo armato ha colpito un altro autobus e un microbus, provenienti da Minya City, provocando altri feriti. Due persone sono state ricoverate allo Sheik Zayed Hospital, mentre gli altri feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Adwa, Maghagha, Samallout a Minya. L’attacco ha visto la condanna unanime di autorità politiche e religiose, tra cui il presidente Abdel Fatah al Sisi e il gran muftì d’Egitto, Shawki Allam. Messaggi di condoglianze sono giunte anche dagli Stati Uniti, Unione europea e diversi paesi arabi e musulmani, tra cui Iraq, Arabia Saudita e Turchia. (segue) (Cae)