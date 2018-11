Energia: compagnia cinese Zhenhua firmerà accordi con irachena Somo e saudita Aramco a fiera Shanghai

- La compagnia statale cinese Zhenhua Oil firmerà un accordo che include una proposta di joint-venture con la compagnia petrolifera irachena Somo per la fornitura annuale di petrolio greggio per l’anno 2019 a Shanghai la prossima settimana. Un altro accordo per la fornitura petrolifera è previsto tra la compagnia cinese e il colosso petrolifero saudita Aramco, secondo quanto riferito dai media internazionali. Gli accordi dovrebbero essere sottoscritto all’International Import Expo che si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre e a cui parteciperanno migliaia di aziende straniere. La joint-venture tra l’Irachena Somo e Zhenhua, in fase di negoziazione da mesi, contribuirà a rafforzare la posizione dell'Iraq in Asia, la regione con il più alto consumo di petrolio al mondo. L'Iraq è il secondo produttore del cartello petrolifero dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) dopo l’Arabia Saudita. La nuova joint venture avrà sede nella città portuale settentrionale di Tianjin, vicino a Pechino. Le importazioni cinesi di petrolio greggio iracheno sono salite a 32,28 milioni di tonnellate nei primi nove mesi dell'anno, ovvero 863 mila barili al giorno, il 15 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017.(Res)