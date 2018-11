Colombia: Bm, migranti dal Venezuela potrebbero aiutare la crescita economica (2)

- Ad alimentare il flusso nell'immediato futuro, scrive il rapporto, "l'accelerazione della crisi economica in Venezuela", condizione che renderà ancora più difficile un eventuale ritorno in patria, così come la progressiva stabilizzazione dei primi migranti in Colombia, da cui si attende un ulteriore flusso legato ai ricongiungimenti familiari. Inoltre, "non si esclude la possibilità che eventuali shock economici o politici possano accelerare il flusso in Colombia o in altri paesi della regione". La Banca suggerisce quindi a Bogotà di muoversi su quattro direttrici: sviluppare risposte politiche e istituzionali, rafforzare gli strumenti di accoglienza nazionale e nelle aree di maggior impatti, attenuare le condizioni di vulnerabilità dei migranti, facilitare il dialogo nazionale e regionale. (segue) (Mec)