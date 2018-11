Colombia: Bm, migranti dal Venezuela potrebbero aiutare la crescita economica (3)

- Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri colombiano, il paese ha ricevuto sino ad oggi oltre un milione e duecentomila migranti provenienti dal Venezuela. Un calcolo che comprende le persone intenzionate a rimanere nel paese, non dirette cioè a paesi terzi, e i colombiani che fanno ritorno in patria. Il rapporto della Banca mondiale avverte dell'alta probabilità che le persone che varcano il confine siano indirizzati verso il mercato del lavoro nero, anche in considerazione del fatto che la metà di loro vive in condizioni di povertà. L'arrivo dei migranti ha quindi sollecitato l'intero sistema di assistenza colombiano, anche nei settori della salute - viste le condizioni definite di sempre minore copertura medica - e dell'educazione, considerando l'alto numero di minori che hanno varcato la frontiera. Un domanda di attenzione che ha "superato" le capacità statali e che al momento viene assorbita anche grazie al lavoro delle ong. (segue) (Mec)