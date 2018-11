Colombia: Bm, migranti dal Venezuela potrebbero aiutare la crescita economica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso di migranti potrebbe come detto innescare però un processo virtuoso nell'economia, soprattutto per l'aumento di investimenti e la crescita della domanda legata all'aumento dei consumi. Risorse che al momento possono alimentare la nascita di lavoro indiretto dal momento che i migranti entrano in gran parte nel mercato del lavoro sommerso e non possono quindi contribuire al gettito fiscale. E con la'aumento dei migranti il fenomeno potrebbe crescere in modo esponenziale, avverte la Bm sollecitando la Colombia a sviluppare strategie utili a inserire i nuovi cittadini nel tessuto produttivo legale del paese. (Mec)