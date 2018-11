Inchiesta Consip: Renzi (Pd) a Vespa, falsificazione atti giudiziari per colpirmi è storia tutta da scrivere

- "La falsificazione di atti giudiziari per colpire il presidente del Consiglio e i suoi familiari fa parte di una storia ancora tutta da scrivere. Ma nessuno batte ciglio. Intendiamoci: anche senza la Consip avrei perso il referendum e le elezioni. Ma questa pagina ha ancora molti aspetti poco chiari e chiunque abbia responsabilità in Italia non può restare indifferente rispetto a una vicenda che riguarda una delle istituzioni più importanti del paese". Così Matteo Renzi nel libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica' in uscita da Rai Eri Mondadori il 7 novembre ha commentato la richiesta di archiviazione per suo padre Tiziano. "È una cosa enorme, e invece chi deve saperlo fa finta di non saperlo. Dopo la notizia della richiesta di archiviazione ho ricevuto migliaia di messaggi di cittadini comuni, ma nessuno da personaggi delle istituzioni. Incredibile. E silenzio di tomba anche da chi aveva grandi responsabilità istituzionali quando questa vicenda esplose. Molti zitti anche nel Pd, insomma", ha aggiunto Renzi.(Ren)