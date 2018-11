Legge di Bilancio: Librandi (Pd), reddito di cittadinanza non funzionerà

- "Non passa giorno che il Governo non dia prova della sua fragilità. Ieri al centro delle polemiche il famoso reddito di cittadinanza che la Lega non vede di buon occhio e non solo la Lega. Ci sono difficoltà effettive per la sua applicazione senza contare che il fatto che possa generare posti di lavoro è tutto da dimostrare, anzi. Bastava prolungare o integrare il Rel se proprio si voleva dare una mano alla parte povera del Paese e invece si è voluto demonizzare qualsiasi cosa dei precedenti governi nel nome di una manovra del popolo che costerà miliardi ed i cui risultati saranno quelli, e già si vedono, di intaccare i risparmi dei cittadini e di isolare l’Italia dal resto dell’Europa". Così in una nota l’On. Gianfranco Librandi (Pd). (Ren)