Maltempo: Argentin (Pd), foglie e rami ennesima barriera per disabili e anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di presidente dell'associazione onlus Aida denuncio la grave difficoltà che il maltempo e l'incuria della giunta capitolina stanno provocando alla mobilità di tutti i cittadini romani ed in particolare ad anziani e disabili. Impossibile camminare su molti marciapiedi della città , vedi zone come Ostiense, Prati e Tuscolana. Proprio ieri mi è capitato di vedere una signora anziana con il carrello della spesa scivolare su un piccolo ramo in Prati, le carrozzine ortopediche sono costrette a camminare sul manto stradale perché tra buche, foglie e rami la sicurezza sui marciapiedi non è più garantita. Le foglie non spazzate via da chi di dovere hanno formato un nuovo strato e le carrozzine slittano e non riescono ad essere spinte. Capisco che il mal tempo non sia colpa di nessuno ma la mancanza di manutenzione e cura ha i suoi colpevoli : presidenti dei municipi e il sindaca Raggi . Invece di eliminare le barriere si fa si che ne subentrino di nuove". Lo dichiara in una nota Ileana Argentin, esponente del Partito democratico. (Com)