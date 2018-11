Viabilità: A14 Bologna-Taranto, chiuso l'allacciamento con la tangenziale di Bari

- Autostrade per l'Italia ha reso noto con un comunicato che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere bordo ponte, dalle ore 06:00 di lunedì 5 novembre alle ore 18:00 di venerdì 14 dicembre, sarà chiuso, in modalità permanente (continuativamente), l'allacciamento con la D94 Tangenziale di Bari, in direzione di Brindisi-Lecce. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo Zona Industriale, verso Bari, sulla SS96 verso lo svincolo di accesso 7A della Tangenziale di Bari; per chi proviene dallo svincolo libero di Modugno, immettersi sulla SS16 in direzione Porto-Fiera e, all'uscita n. 7 bis "SS96 Modugno" fare una conversione di marcia per poi procedere in direzione Brindisi-Lecce. (Ren)